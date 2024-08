Opiekunowie dla młodzieży poszukiwani

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Opiekunowie dla młodzieży wchodzącej w dorosłe życie nadal poszukiwani. Chodzi o wsparcie dla 60 wychowanków pieczy zastępczej, którzy wchodzą obecnie w dorosłe życie.

Kandydami na opiekunów powinni być mieszkańcy naszego regionu, mieć nieposzlakowaną opinię i doświadczenie w pracy z młodzieżą.



- To wymóg naszego projektu - tłumaczy Katarzyna Napierała z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. - Projekt: Kierunek samodzielność. Wsparcie szczecińskiej młodzieży. ma na celu wsparcie przede wszystkim osób usamodzielnianych, wychodzących z pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji ich opiekunów usamodzielnienia.



- Jako opiekunowie mamy pewne oczekiwania dotyczące dalszego kształcenia - mówi Iwona Łyścińska, prowadząca rodzinny Dom Dziecka. - Bardzo bym chciała, żeby dzieci odbyły jakieś kursy, szkolenia dodatkowe, bo pomijając to, że uczą się w jakichś konkretnych zawodach, to im więcej tych umiejętności i doświadczeń zdobędą teraz, tym łatwiej będzie im później na rynku pracy.



- Każde doświadczenie zawodowe przybliża do zdobycia pracy w dorosłym życiu - mówi wychowanek pieczy zastępczej Wiktor Rogalski-Stępowski. - Liczę na to, że popchnie naprzód młodych ludzi, takich jak ja. Będą mogli sami wejść właśnie w świat taki biznesowy, pracy, czy umieć sami o siebie zadbać.



- Praca opiekuna jest pełna wyzwań, ale też satysfakcji - tłumaczy Robert Bartłomiejski, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. - Opiekunowie usamodzielnienia mają szansę odegrać kluczową rolę w życiu młodych ludzi. Mogą być dla nich mentorami, przewodnikami, czasem po prostu kimś, kto zwyczajnie wysłucha i doradzi.



Realizacją projektu zajmują się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych Twiks.