Psu na budę te targi?! Wcale nie! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Czworonogi opanowały Łasztownię. Trwają tam SzczeKcińskie Targi Psijemności.

Mieszkańcy wraz z ich podopiecznymi na miejscu skorzystać mogą z "psich usług" jak np. rehabilitacja i masaż. Są też stoiska pełne psich smakołyków i zabawek.- Sprawdzamy, co się dzieje, co nowego można znaleźć... - A można znaleźć produkty, zabawki, konsultacje z rehabilitantem, groomerem. - Rehabilitacja to ciekawa sprawa. Nasz pies ma 12 lat i powiedziano nam, że moglibyśmy pomóc mu, jeśli chodzi o tylne łapy, bo ma problemy z biodrami. Zobaczymy, może skorzystamy - mówili odwiedzający.- Mamy mnóstwo różnorodnej, pełnowartościowej karmy, naturalne gryzaki, zabawki, maty węchowe... Można znaleźć wszystkie usługi uprzyjemniające życie naszym czworonożnym przyjaciołom - dodała Agnieszka Górska z Żeglugi Szczecińskiej i fanpage'u SzczeKcin.Targi Psijemności na szczecińskiej Łasztowni potrwają do godziny 17.