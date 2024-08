27. Dni Kultury Ukraińskiej za nami

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

27. Dni Kultury Ukraińskiej, a właściwie Dzień Kultury Ukraińskiej przeszedł do historii. To zaledwie kilka występów i jedna wystawa, ale inaczej w obecnej sytuacji - nie można.

- W Ukrainie wojna. Pamiętajcie państwo te koncerty, wierzę gorąco, że my do tego wrócimy, do tej naszej szczecińskiej tradycji - mówi Jan Syrnyk ze Związku Ukraińców w Polsce, pomysłodawca i organizator wydarzenia.



Dlatego trudno hucznie się bawić. To taki koncert-manifestacja, podziękowanie, między innymi z udziałem dzieci z ukraińskiego przedszkola "Maleńka kraina". Dajemy im namiastkę domu - mówi dyrektorka przedszkola Marika Niewirowska.



- Polskie święta też dla nas są bardzo ważne. One wiedzą, co znaczą tradycje polskie, a co tradycje ukraińskie. Uczymy ich wielokulturowości - mówi Niewiarowska.



Dziś Ukraina obchodzi dzień Niepodległości.