Zaginął aparat słuchowy 1,5-rocznego chłopca, potrzebna pomoc

Bez niego półtoraroczny chłopczyk nie słyszy - potrzebna pomoc w znalezieniu aparatu słuchowego.

Sprzęt zaginął w Szczecinie na trasie między ulicą Niedziałkowskiego a okolicami Pomnika Czynu Polaków.To specyficzny aparat, jest przyczepiony do niebieskiej opaski - mówi mama chłopca Kamila Jończyk.- To jest aparat, dzięki któremu nasz synek słyszy. Zdjął go, bo chciał spać - ma taką tendencję - mówiła w rozmowie z Radiem Szczecin.Znalazca proszony jest o kontakt z panią Kamilą. Szczegóły znajdziecie tutaj . Znalazca proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 607982590.