Przebudowa dróg w powiecie stargardzkim

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Powiat stargardzki planuje przebudować kilometrowy odcinek drogi w Witkowie. Dotację na ten cel samorządowcy chcą pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pula pieniędzy na remonty dróg gminnych i powiatowych w regionie to ponad 100 milionów złotych. Dla powiatów przeznaczono ponad 50 milionów. Marek Stankiewicz, wicestarosta stargardzki poinformował, że powiat ubiega się o dofinansowanie remontu odcinka łączącego Stargard z Dolicami.



- To jest droga - szczególnie w tej chwili, po wybudowaniu od nowa wiaduktu łączącego ul. Niepodległości z Witkowem - bardzo mocno obciążona ruchem. Uznaliśmy, że ten odcinek trzeba jak najszybciej naprawić, stąd taka decyzja - powiedział.



Koszt remontu kilometrowego odcinka w Witkowie oszacowano na 2 miliony 300 tysięcy złotych. Powiat liczy na połowę tej kwoty.



- Przygotowujemy się do tego, że dofinansowanie będzie w wysokości 50 proc. wartości inwestycji. Spodziewamy się, że ofert będzie bardzo dużo, więc pewnie rozstrzygnięcie zapadnie za klika miesięcy. Termin realizacji to jest przyszły rok - dodaje Marek Stankiewicz.



Powiat stargardzki zarządza obecnie siecią dróg o łącznej długości 514 kilometrów. Większość z nich kwalifikuje się do przebudowy lub generalnego remontu.