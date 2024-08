Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uroczystość ślubowania nowych żołnierzy WOT była częścią obchodów 5-lecia istnienia 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie.

- Warto jest zobaczyć tak piękną uroczystość. - W Kaliszu Pomorskim w liceum się uczy i dzisiaj ma przysięgę. - Wszystkiego najlepszego, żeby godnie reprezentowali Wojsko Polskie. - Jest to duma, bo jednak nie każdy idzie do wojska - mówią najbliżsi żołnierzy WOT.



- Dzisiaj świętujemy piątą rocznicę sformułowania 14BOT. Jest to w tej chwili piąty rodzaj sił zbrojnych. Cała uroczystość przebiega zgodnie ceremoniałem wojskowym, mamy przysięgę. 53 nowych żołnierzy wstępuje w szeregi naszej brygady - mówi porucznik Przemysław Nadolski, oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



- Dla nas, dla żołnierzy, to święto było bardzo ważne, ponieważ obchodzimy taką małą okrągłą rocznicę 5-lecia powstania. Połączyliśmy to z przysięgą wojskową nowo wcielonych żołnierzy, którzy dwa tygodnie temu wstąpili do szyku, ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli tę przysięgę - mówi płk Piotr Sulwiński, dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Nowo zaprzysiężeni żołnierze musieli przejść 16-dniowe szkolenie podstawowe. Teraz czeka ich szkolenie specjalistyczne.



14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy około 1500 żołnierzy.