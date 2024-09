Świnoujście: Przedsiębiorcy podsumowują sezon

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Choć sezon turystyczny nad Bałtykiem nie zapowiadał się obiecująco, finał wakacji jest udany - twierdzą zgodnie nadmorscy przedsiębiorcy. Do owocnej turystyki przyczyniła się pogoda.

O to, czy właściciele gastronomii i pensjonatów są zadowoleni, reporterka Radia Szczecin pytała na świnoujskiej promenadzie.



- Są turyści. Uważam, że sezon jest udany w Świnoujściu. W sierpniu była ładniejsza pogoda. Właściwie cały sierpień było bardzo ładnie, cieplutko - podkreśla mężczyzna. - Na pewno można powiedzieć, że ten sezon nie jest gorszy od poprzedniego, czy lepszy? Zobaczymy jak zamkniemy biznes.



- Nie ma tragedii, jest bardzo dobrze dodaje kolejny przedsiębiorca.



- Nie możemy narzekać, bo obłożenie było 100-procentowe. Więc jednak jak ta pogoda się poprawiła, no to goście zaczęli zamawiać apartamenty i przyjeżdżać do Świnoujścia - mówi kobieta.



Choć wakacje dobiegły końca, sezon w Świnoujściu wciąż trwa i trwał będzie tak długo, o ile dopisze pogoda.