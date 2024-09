Międzynarodowy sukces szczecińskiego maturzysty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Michał Jagodziński. Fot. Jakub Tomala [Radio Szczecin]

Michał Jagodziński - wychowanek XIII Liceum, zdobył srebrny medal na międzynarodowej olimpiadzie astronomicznej w Brazylii.

- Trzeba najpierw przejść 3-etapową kwalifikację polską. Pięć najlepszych osób może pojechać na olimpiadę międzynarodową. Ja przygotowywałem się właściwie całe te cztery lata. Przylot do Rio, zobaczenie fawel. Polecam. Przez to olimpiady międzynarodowe dzieją się w bardzo odległych miejscach. Może i wymaga to trochę pracy. Zdecydowanie warto - przyznaje Michał Jagodziński.



Szkolnych kolegów Michała spotkaliśmy pod szczecińską "trzynastką". Właśnie wrócili z obozu astronomicznego, gdzie szykują się na kolejne edycje olimpiady.



- Michał to zdecydowanie wielki sukces. To, że Polska uzyskała cztery srebrne medale, jedno wyróżnienie, to jest niezwykły sukces - podkreśla kolega Michała.



O przygotowaniach opowiada Tomasz Skowron, nauczyciel fizyki i astronomii w XIII Liceum Ogólnokształcącym. - Fajną sprawą jest to, że nasi absolwenci prowadzą zajęcia, dając wskazówki praktyczne z punktu widzenia uczniowskiego - mówi Skowron.



Michał wybiera się na studia astronomiczne. Sam przyznaje, że jeszcze nie jest w pełni zdecydowany na konkretny uniwersytet. Więcej na ten temat w audycji Tematy i Muzyka, już po 17:00.