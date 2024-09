Fot. pixabay.com / niekverlaan (CC0 domena publiczna)

Każdy, kto boryka się z trudną sytuacją, może zadzwonić, porozmawiać i uzyskać pomoc. Zaczyna działać telefon dla osób w kryzysie psychicznym.

Jest skierowany zarówno do uczniów, jak i rodziców, do każdego, kto nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach.



- A takich osób zgłasza się coraz więcej - mówi koordynatorka telefonu Emilia Raczkowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach. - Często są to osoby, które doświadczają przemocy ze strony pracodawców. To są szkoły, różnego rodzaju instytucje pomocowe. Dużo słyszymy o różnych urzędach.



Pomoc uzyskamy, dzwoniąc pod numer: 739 064 535. Telefon dla osób w kryzysie psychicznym będzie działał przez trzy miesiące - do końca listopada. Ograniczenie czasowe wynika z ograniczeń finansowych. Jeżeli Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonii Społecznej uda się uzyskać finansowanie, telefon pomocowy będzie działał dłużej.