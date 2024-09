40 mln zł na modernizację oczyszczalni w Stargardzie

Fot. UM w Stargardzie

To będzie koniec z zanieczyszczaniem Iny stargardzkimi ściekami. Tamtejsza oczyszczalnia przejdzie wartą 40 milionów złotych modernizację.

Dzięki temu nieczystości w czasie ulew nie będą już trafiać do rzeki, jak zdarza się to teraz. Urzędnicy zapewniają, że dzięki inwestycji, Stargard przestanie mieć jakikolwiek negatywny wpływ na rzekę. Rozbudowę przejdzie m.in. układ odprowadzania ścieków, powstaną nowe zbiorniki, a także specjalna instalacja do filtrowania wody z zanieczyszczeń.



Władze miasta podpisały już umowę na modernizację z wykonawcą. Prace, łącznie z wykonaniem dokumentacji, potrwają cztery lata. Prawie połowa pieniędzy na prace pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład.