Eksperci nt. luk w zapisach tzw. ustawy kamilkowej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest luka w tak zwanej ustawie kamilkowej, tak uważają eksperci. Chodzi o obowiązek pobierania zaświadczeń o niekaralności przez osoby, które dopuszczone są do kontaktu z dziećmi.

Ustawa nie wspomina bowiem o tych, którzy prowadzą jednorazowe zajęcia czy też ani o rodzicach, którzy jadą na wycieczkę - uważa koordynatorka oddziału prawnego fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Justyna Podlewska.



- Natomiast być może szkoła chce poinformować, że ma taką, a nie inną politykę ochrony, że bardzo jej zależy, żeby dzieci były bezpieczne i że osoby, które nawet incydentalnie pojawiają się w szkole, podpisują oświadczenie, że nie były karane za przestępstwa wobec dzieci. I to jest oświadczenie, które szkoła może mieć. To pozostawia ustawodawca do decyzji szkoły - podkreśla Podlewska.



Ustawa pozostawia duże pole do interpretacji kogo weryfikować, a kogo nie - uważa adwokat Mateusz Uldynowicz: - Na przykład rozmawialiśmy o rodzicu, będącym opiekunem na wycieczce. W mojej ocenie, taki rodzic powinien być weryfikowany, dlatego że z ustawy wynika, że osoba zajmująca się opieką nad dziećmi powinna być weryfikowana przez pracodawcę. A taki rodzic siłą rzeczy będzie opiekował się nimi.



Mimo odmiennych opinii eskperci są zgodni co do tego, że ustawa wymaga doprecyzowania.