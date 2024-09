Zachodniopomorska policja szuka nazwy dla nowego śmigłowca

Fot. FB/Policja Zachodniopomorska

Paprykarz, Gwiazdolot albo... Błękitny grom - takie nazwy wymyślają mieszkańcy regionu dla nowego śmigłowca Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Trwa konkurs na nazwę dla nowej maszyny. To model Bell 407 GXi, policja ma go na stanie prawie od tygodnia, a oficjalnie zaprezentowano go w piątek.



Jest wyposażony w system rejestracji i transmisji obrazu, dzięki czemu dowódca policyjnej operacji ma podgląd na żywo. Maszyna może utrzymać się w powietrzu ponad 3,5 godziny.



Konkurs na nazwę dla śmigłowca trwa na facebookowym profilu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Zakończy się 3 października. Zwycięzca zostanie zaproszony na uroczystą prezentację i nadanie imienia maszynie.