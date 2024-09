Szczecińscy pisarze chcą ratować małe księgarnie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wspólnie wydali antologię opowiadań, która dziś ma swoją premierę. „Pewnego razu w Szczecinie. Wydarzyło się w księgarniach kameralnych” to opowiadania, poezja, komiks oraz unikatowa mapka księgarń.

W zbiorze znalazły się m.in. opowiadania Marka Stelara, Leszka Hermana, Sylwii Trojanowskiej, Ingi Iwasiów i Marcina Grzelaka.



Dziś na premierę antologii zapraszają dwie księgarnie: Mandala i Kamienica w lesie. Spotkania z czytelnikami zaplanowano od 14 do 17. Od jutra opowiadania będzie można kupić też w pozostałych szczecińskich księgarniach kameralnych.



Historie, które możemy przeczytać w antologii to przede wszystkim szczecińskie opowieści. Tematyka jest różnorodna - przyznaje Marek Stelar.



- Moje opowiadanie pod tytułem "Nic się nie stało" jest bardzo mrocznym opowiadaniem. Bardzo, naprawdę bardzo mrocznym. Chyba najmroczniejsze, jakie napisałem, też dotyczy oczywiście lokalnej księgarni. Ona nie jest wymieniona z nazwy, ale myślę, że wszyscy będą wiedzieli, o jaką księgarnię chodzi - mówi Stelar.



W zbiorze są zarówno opowiadania pełne tajemnic i mroku, jak i komedie - mówi Przemysław Kowalewski, autor opowiadania „Kamienica, która nie przestała zabijać”, opowieści, w której pojawia się także Radio Szczecin.



- Wszyscy właściwie byli w tym środowisku zaangażowani w pomoc tym małym księgarniom. I kiedy się zebraliśmy już razem, to powiedzieliśmy: idźmy krok dalej, to znaczy zróbmy coś, co będą mogły sprzedawać tylko księgarnie kameralne. No i tak powstał pomysł na opowiadania, które będzie można nabyć tylko tam. Daliśmy im szansę na to, żeby po prostu mogły zarobić - mówi Kowalewski.



Wśród autorów są także: Michał Dłużak, Jarosław Kociuba, Wojciech Ciesielski, Małgorzata Duda, Konrad Pawicki i Irena Naumowicz oraz Ewelina Kowalczyk.



Antologia ukazała się w szczecińskim Wydawnictwie POZA.