Stargard: powstała aplikacja do zgłaszania problemów w mieście

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Drobne awarie, uszkodzenia albo nieporządek w mieście - takie sprawy można zgłaszać w Stargardzie przez całą dobę. Uruchomiono aplikację mMieszkaniec.

Jak zapewnia miasto, taki sygnał zostanie przekazany do odpowiednich służb, będzie też informacja o rozwiązaniu problemu. Nowe narzędzie komunikacji z mieszkańcami dostępne jest do pobrania za darmo



---paszcza---



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego podkreśla, że mMieszkaniec charakteryzuje się intuicyjnością i prostotą w obsłudze.



- Poradzi sobie każdy, niezależnie od wieku. Ikony są wyraźne, czytelne i jasno opisane. Pokazuje nam się mapa Stargardu. Wskazujemy, gdzie znaleźliśmy np. Dziurę w drodze, nie świecącą latarnię albo inny problem. Klikamy, dodajemy opis, wysyłamy zgłoszenie - mówi Styczewski.



Są również pierwsze wirtualne zgłoszenia o uszkodzeniach jezdni.



- Kolega już zgłaszał. Nie ma jeszcze załatanych. Jeżeli będzie działać to na pewno ma sens - mówi mieszkaniec.



Miasto deklaruje, że nie zlekceważy żadnego sygnału, zapowiadając rozbudowę aplikacji o dodatkowe funkcje.