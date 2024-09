Piłkarze wodni czekają na tymczasowe miejsce do treningów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska Floating Arena, na której przeprowadzano naprawę dachu, zostanie zamknięta przynajmniej do marca przyszłego roku. Jak czytamy w komunikacje Urzędu Miasta "doraźne prace niestety nie wystarczyły" i tym samym "konieczne będzie przeprowadzenie gruntownego remontu".

To też oznacza, że uczniowie szkół i członkowie klubów sportowych - którzy trenowali na Floating Arenie - zostaną przeniesieni na inne szczecińskie pływalnie - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta Szczecin.



- Skupiamy się na tym, żeby przede wszystkim pomóc uczniom ze szkół sportowych oraz zawodnikom z klubów sportowych. To jest nasz priorytet. Właśnie w tym momencie trwają ustalenia, szczegóły dotyczące rozlokowania tych wszystkich osób, zarówno na basenach przyszkolnych na terenie miasta, jak i na basenie sportowym, w Fabryce Wody - mówi Sadowski.



Urząd Miasta musi wskazać nam nowe miejsca, w których będą mogły odbywać się treningi piłkarzy wodnych - mówi Andrzej Zabdyr z Arkonii Szczecin.



- Nasze zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. Trenuje prawie setka młodzieży. Sporządziliśmy takie zapotrzebowanie, które przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego. Dzisiaj odbywają się rozmowy, które będą prowadziły do tego, żeby nas te baseny inne przyjęły do siebie, żebyśmy mogli realizować plan treningowy - mówi Zabdyr.



Szczecińska Floating Arena została oddana do użytku w 2010 roku.