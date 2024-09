Został tydzień aby uwolnić psy z łańcuchów [ZDJĘCIA]

W Szczecinie trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Chodzi przede wszystkim o zakaz trzymania psów na łańcuchach w miastach i na wsiach.

Punkty w Szczecinie, gdzie pracują wolontariusze, znajdują się:

W kancelarii adwokackiej Sary Balcerowicz przy ulicy Jagielońskiej 82/3, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15;

Na parterze w recepcji Pazim na placu Rodła, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Po zebraniu 100 tysięcy podpisów projekt zostanie złożony w Sejmie i rozpocznie się proces procedowania. O co dokładnie w nim chodzi, tłumaczy jej współtwórczyni - adwokatka Sara Balcerowicz.- Zakazać trzymania psów na uwięzi, rozszerzyć katalog zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Doprecyzować te przepisy tak, żeby już nie było wątpliwości, żeby zwierzęta więcej nie cierpiały. Też wprowadzić przepisy regulujące hodowle psów i kotów rasowych czy zwiększyć kary za popełnienie przestępstwa związania się nad zwierzętami - mówi Balcerowicz.Rozmawialiśmy także z wolontariuszami zbierającymi podpisy.- Jak widzę po prostu tych ludzi którzy przychodzą i walczą z takiej sprawie, to warto się poświęcać. Próbuję wierzyć w to, że się uda. To nie tylko ja zbieram, nie tylko Szczecin, zbiera cała Polska, więc uda się. - Każdy głos jest tak naprawdę darem serca dla zwierząt - mówią wolontariusze.W sumie w całej Polsce zebrano już ponad 56 tysięcy podpisów.