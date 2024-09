Ostatni Polak walczy o finał debla turnieju w Szczecinie

Szymon Walków - ostatni polski tenisista walczyć dziś będzie o finał gry podwójnej tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open.

28-letni zawodnik wraz z Amerykaninem Ryanem Seggermanem w półfinale debla zagrają z włosko-kazachską parą Andrea Pellegrino i Dmitry Popko.Szymon Walków zapewnia, że chce uratować honor polskiego tenisa i awansować do finału szczecińskiego challengera.- Trzeba walczyć, jestem tu ostatnim Polakiem. Nie cieszy mnie to do końca, że jedynym, ale cieszy, że w półfinale. Trzeba bronić honoru Polaków, więc mam nadzieję, że kibice będą wspierać - przekonuje Walków.Półfinałowy mecz gry podwójnej z udziałem polskiego tenisisty rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 19:00 na kortach przy Wojska Polskiego w Szczecinie.