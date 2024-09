Kilkudziesięciu radców prawnych złożyło ślubowanie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

37 aplikantów dołączyło do grona Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W piątek złożyli oficjalne ślubowanie.

To najważniejszy dzień na początku ich ścieżki zawodowej. Po praktykach w kancelariach teraz odebrali prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.



A to bardzo cieszy - mówią Anna Karsznia-Szczepaniak i Radosław Kosiński, uczestnicy ślubowania.



- Po trzech latach ciężkiej pracy w końcu doczekaliśmy się tego momentu. - Byliśmy aplikantami, dzisiaj kończymy tę ścieżkę. - Od zawsze chciałem mieć kontakt z ludźmi, zajmować się właśnie prawem. - Do radcy prawnego można się zgłosić w zasadzie z każdym problemem, zarówno co do prawa pracy, prawa karnego, prawa przedsiębiorców, prawa rodzinnego. - Najbliższe lata będą wyglądały dalej na pracę w kancelarii. - Mam nadzieję, że będą wypełnione sukcesami. Ślubujemy, że będziemy wykonywać ten zawód godnie - mówią uczestnicy ślubowania.



Mają wszystkie umiejętności i wiedzę, która jest potrzebna do wykonywania tego zawodu - mówi Jakub Cieślicki, rzecznik prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.



- Ważny dzień dla nich, bo podsumowuje tę pracę, ale też i dla nas, pozostałych radców. Bo to świadczy o tym, że Izba żyje, że są chętni, są zainteresowani wykonywaniem tego zawodu, który łatwy nie jest. Ścieżka do niego prowadzi przez osiem lat, ale jak widać, są cały czas chętni - mówi Cieślicki.



W szczecińskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych pracuje ponad 1500 osób.