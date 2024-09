Parlament Jakubowy po raz pierwszy w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tegoroczne wykłady dotyczą bezpieczeństwa podróżnych na trasach śladami Św. Jakuba w całej Europie.

Jednym z pomysłów jest wprowadzenie - na wzór niemiecki - polskojęzycznego opiekuna duchownego, dyżurującego w Camino, aby wspierać pielgrzymów u progu wędrówki - mówi ksiądz Paweł Ostrowski, Prezes "Fundacji Szczecińska".



- Dzisiejszy Parlament Jakubowy jest pierwszym w Szczecinie. Głównym tematem jest opieka duszpasterska na trasach. Myślę, że dyskusja jednak rozwinie się w różnych kierunkach - tłumaczy Ostrowski.



Pielgrzymka do Camino to niezapomniana przygoda - mówią uczestnicy spotkania: - Organizacje Jakubowe spotykają się w całej Polsce... - W ubiegłym roku pokonałam Camino Frances... - mówią uczestniczki.



Zaczyna się u progu własnego domu - dodaje ksiądz Piotr Roszek, z Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Trzeba pamiętać, że Camino to nie są tylko szlaki w Hiszpanii, ale także w Polsce, jest ich ponad 7 tysięcy, z różnym oznakowaniem - strzałkami, muszlami, między innymi prowadzą one przez Pomorze Zachodnie i Szczecin...



O godzinie 18:00 w ramach wydarzenia odbędzie się spacer z przewodnikiem - przy Wieży Bismarcka w Szczecinie.