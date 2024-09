Czas klęski żywiołowej, to nowe okazje dla oszustów... Jest apel policji

źródło: pixabay.com/ Firmbee (domena publiczna)

Przed wpłaceniem jakiejkolwiek kwoty na pomoc dla powodzian, zweryfikujmy organizatora tej zbiórki - ostrzega policja.

Czas klęski żywiołowej, to złoty okres dla oszustów - uważa asp. Monika Przestrzelska z Zespołu Prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie.



- Oszuści coraz częściej wykorzystują dramatyczne wydarzenia, aby wyłudzić pieniądze pod pozorem działań charytatywnych. Warto weryfikować strony internetowe oraz profile społecznościowe, na których publikowane są apele o pomoc. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności zbiórki można skontaktować się bezpośrednio z organizatorami, np. telefonicznie - dodaje Przestrzelska.



Nie wspierajmy organizacji, których nie znamy - apeluje dyrektor PCK w Szczecinie Joanna Łaskarzewska: - Najlepiej trafić na stronę internetową danej organizacji czy podmiotu, któremu ufamy. Zerknąć na stronę ministerstwa, które organizacje są wiarygodne, które się rozliczają i na takie podmioty wpłacać. Oczywiście z dopiskiem "powódź", dlatego, że te pieniążki są osobno ewidencjonowane, będą należycie wydatkowane.



Informacje na temat zbiórek prowadzonych w Szczecinie znajdziemy między innymi na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl