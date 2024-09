W Stargardzie powstała infolinia dla osób z niepełnosprawnościami [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Infolinię dla osób z niepełnosprawnościami, ich bliskich i opiekunów uruchomił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Pod numerem: 72 172 8888 znajdą informacje o dostępnych formach wsparcia, pomocy finansowej czy dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub remontu mieszkania. Dotychczas były one dostępne jedynie na stronach organizacji, stowarzyszeń oraz konkretnych instytucji.



Jak zapewnia Małgorzata Olejnik, dyrektor ośrodka, dzwoniąc na infolinię wszystkie te dane można uzyskać w jednym miejscu.



- Często te informacje dotyczące: praw, uprawnień są rozproszone. Nakłoniło nas to do tego, żeby utworzyć tę infolinię, na której skupią się wszystkie informacje dla osób niepełnosprawnych - ważne i potrzebne. Troszkę będziemy się uczyć na tej infolinii. Z jakimi pytaniami osoby niepełnosprawne będą do nas dzwonić - tłumaczy Olejnik.



W ocenie Krzysztofa Molińskiego, prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Szansa" to przydatne narzędzie. - Można pod jeden numer zadzwonić i oni pokierują osobę niepełnosprawną - dodaje Moliński.



- Podejrzewam, że do tej pory są osoby, które kompletnie nie wiedzą, że mogą mieć jakieś większe potrzeby - podkreśla też Przemysław Czaboryk z "Szansy".



Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka.