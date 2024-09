Miał sto lat, ale zagrażał przechodniom. Kolejny dąb zniknął z al. Wojska Polskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Stuletni dąb czerwony wycięty w alei Wojska Polskiego. To już trzeci dąb usunięty w tej okolicy po przebudowie węzła Łękno. Spróchniałe konary zagrażały mieszkańcom Szczecina, Urząd Miasta zdecydował więc o usunięciu drzewa.

Od początku przebudowy skrzyżowania, drzewa były objęte szczególną ochroną - zapewnia Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu: - Pomimo tych podjętych działań i opieki, to jego kondycja na przestrzeni ostatnich lat ulegała stopniowemu pogorszeniu. Oczywiście wpływ na to mogło mieć wiele różnych czynników, nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo budowy, ale też naturalna degradacja wynikająca z wieku drzewa.



Obserwując prace przy przebudowie ulicy, mieszkańcy obawiali się takiego scenariusza: - To drzewo od dziecka pamiętam, zobaczyłem wczoraj znak "X" na nim i pomyślałem: "jest wyrok na nie"... - To drzewo nie odrośnie, nawet jak posadzimy kolejne, to my nie mamy tych 100 lat, żeby je zobaczyć w pełnej krasie. - Jakby tak gałąź spadła na samochód, to gorzej by jeszcze było...



Przed rozpoczęciem budowy Węzła Łękno w 2017 roku wycięto blisko 400 drzew, w tym niemal 100 pomnikowych.



Dąb czerwony jest drzewem długowiecznym dożywa nawet 300 lat.