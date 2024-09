"Moskwa uznaje, że Polska jest w centrum działań NATO; to oznacza bezpieczeństwo"

Moskwa uznaje, że Polska znajduje się w centrum działań NATO (...), dlatego też oznacza to bezpieczeństwo - mówił w poniedziałek w Rozmowie pod Krawatem generał broni Jürgen-Joachim von Sandrart, dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak dopytywał, czy w obliczu wojny w Ukrainie obecność korpusu w Szczecinie oznacza dla nas większe bezpieczeństwo, czy wręcz przeciwnie - zagrożenie, bo jesteśmy na celowniku.- Odpowiedź jest bardzo prosta: Moskwa uznaje, że Polska znajduje się w centrum działań NATO, że Polska jest zanurzona i w pełni połączona z tymi strukturami demokratycznymi, liberalnymi i dlatego też oznacza to bezpieczeństwo - mówił gen. von Sandrart.Jak podkreślał dowódca - korpus w Szczecinie był pierwszym na Polskiej ziemi po upadku żelaznej kurtyny i dołączeniu Polski do NATO w 1999 roku.Korpus NATO w Szczecinie świętuje 25-lecie. W środę wieczorem odbędzie się uroczysta kolacja, na którą zaproszeni zostali wszyscy dotychczasowi dowódcy, a w czwartek na Wałach Chrobrego odbędzie się wojskowy piknik.Między godz. 13 a 15 będzie można zobaczyć wojskowy sprzęt, planowany jest przelot samolotów, nie zabraknie grochówki.Rozmowa pod krawatem do posłuchania i obejrzenia tutaj