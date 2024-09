Mural na 75-lecie Spójni odsłonięty [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Mural na 75-lecie koszykarskiego klubu Spójni Stargard odsłonięty. Z lekkim poślizgiem, bo już po jubileuszowej gali.

Malowidło zdobi ścianę Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady. Powstało z inspiracji kibiców i sympatyków Spójni. Jego autorem jest Robert Gliński.

A mieszkańcy Stargardu - są raczej zadowoleni.



Marysia i dziewczyny z siatkarskiego zespołu młodziczek Spójni zgodnie przyznają, że mural jest udany: - Kolory są bardzo fajne. Idealnie zgrywają się z barwami Spójni. Bardzo przykuwa uwagę. - Widać też cień Stargardu. Kojarzy mi się to z filmem "Kosmiczny mecz".



Paweł Ksiądz, prezes Klubu twierdzi, że nieco spóźnione odsłonięcie muralu nie jest problemem: - My obchodzimy 75-lecie nie jedną galą, ale całą gamą imprez, więc naprawdę się cieszę, że się udało. Całokształt, który tu widzimy przedstawia nam to co chcieliśmy. Biało-bordowa kolorystyka nawiązuje tu do historii klubu, miejmy więc nadzieję, że zostanie na następne 25 lat.



Twórca muralu naniesie jeszcze imiona kibiców, którzy przyczynili się do powstania jubileuszowego dzieła.