Sprzątają Las Arkoński i edukują [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chwytaki, rękawiczki i worki na śmieci - tak wyposażeni są wolontariusze, którzy wyruszylli dziś przed południem na sprzątanie szczecińskiego Lasku Arkońskiego.

Niestety śmiecenie w lesie jest nadal problemem - mówi jeden z organizatorów akcji Miłosz Łazowski.



- Nasz projekt zakłada dwa cele - jeden cel to jest edukacja, dlatego będziemy organizować debatę, a dzisiaj sprzątać Lasek Arkoński. Liczymy, że zbierzemy jak najwięcej, żeby śmieci było jak najmniej. Promowaliśmy się w różny sposób - byliśmy na spotkaniu z właśnie z radą osiedla Arkońskie-Niemierzyn, aby wspólnymi siłami też dotrzeć do różnej grupy docelowej - mówi Fazowski.



Chcemy aby impreza miała wymiar cykliczny - mówi wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn Paulina Panasiuk.



- Chłopcy przyszli do nas z prośbą o rozpromowanie tej akcji. Bardzo mi się podoba, nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, dlatego tutaj jesteśmy. Super, że młodzi się w ogóle angażują - mówi Panasiuk.



Pomagamy naturze uwolnić się od śmieci - mówią uczestnicy wydarzenia.



- Robimy coś bardzo dobrego, nie robimy tego pierwszy raz, jesteśmy przygotowani, z doświadczeniem, z wielką chęcią pomocy. - Las nie jest miejscem dla śmieci, musimy dalej pracować, żeby niwelować to, co jednak zostaje - mówią uczestnicy.



W dzisiejszym sprzątaniu szczecińskiego Lasku Arkońskiego uczestniczy około 20 wolontariuszy.