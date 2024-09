Prezes Grupy Azoty Police: import nawozów z Rosji naraża polskie firmy na straty [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zarząd Grupy Azoty Police ostrzega o lawinowym wzroście importu nawozów z Rosji.

Zdaniem spółki zalanie polskiego i europejskiego rynku chemicznego tanimi produktami rosyjskimi może być skoordynowaną akcją podporządkowania branży Moskwie.



O 60% w porównaniu z ubiegłymi latami - tak wzrósł import nawozów ze wschodu. Zdaniem Andrzeja Dawidowskiego, prezesa zarządu Grupy Azoty Police, import z Rosji naraża polskie firmy na straty.



- Polska stała się największym importerem nawozów z Rosji i Białorusi w całej Unii Europejskiej. Decyzje i import był podejmowany na poziomie końca roku 2023 i pierwszego kwartału 2024 r. - mówi Dawidowski.



Dawidowski dodaje, że dalszy import może skutkować ekonomicznym uzależnieniem naszego rynku od Rosji.



- Dzisiaj mówimy o tym, że ktoś dostarcza w bardzo niskich cenach tylko po to, żeby później, po przejęciu tego rynku, zarabiać zdecydowanie więcej. Jak i również uzależnić nas w stu procentach od dostaw tego produktu z zewnątrz - mówi prezes zarządu Grupy Azoty Police.



W 2024 roku, tylko do czerwca, Polska zaimportowała tyle samo rosyjskich nawozów co w 2023 r.



Zarząd Grupy Azoty zapowiada działania i rozmowy z polskim rządem i Komisją Europejską. Ich zdaniem Unia powinna wprowadzić dodatkowe, trzydziestoprocentowe cło na nawozy z Rosji i Białorusi.