Odbudowa polskich miast po powodzi będzie kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Dziś straty liczone są w miliardach, ale inwestycje w ramach odbudowy liczone będą w dziesiątkach miliardów - wyliczała w "Rozmowie pod krawatem" ekonomistka prof. Aneta Zelek.

Sprzątanie, a później inwestycje - trzeba będzie liczyć nie w miesiącach a w latach. Jednocześnie, jak wyliczała ekonomistka - obecnie straty to 0,2% PKB Polski.- Tego typu zdarzenia mogą pobudzać gospodarkę i to będzie wartość nawet sięgająca 1% PKB - mówi profesor Zelek.- Bo firmy muszą pracować, odbudowywać, zadawać zatrudnienie, produkty trzeba kupić - dopowiedział prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- Oczywiście. Przecież my tak naprawdę musimy niektóre miejscowości niemal postawić na nowo - odpowiedziała ekonomistka.Premier zapowiedział, że na odbudowę przeznaczymy jako kraj przynajmniej 23 miliardy złotych.Profesor Aneta Zelek przyznała, że w przypadku mieszkańców zalanych terenów, dotacja do 200 tys. zł będzie znacznym zastrzykiem gotówki, ale głównie dla osób, które ubezpieczyły swoje domy.- W najgorszym położeniu będą ci, którzy nie ubezpieczyli swoich nieruchomości. Tutaj jest naprawdę poważny problem, bo nikt z nas nie wierzy, że dzisiaj za 200 000 zł jesteśmy w stanie uzyskać choćby pomieszczenie o wielkości kawalerki - mówi prof. Aneta Zelek.Z ekonomistką rozmawialiśmy także na temat perspektyw gospodarczych, inflacji, ale także o jej nowej książce - "Dekalog stratega, czyli nowa filozofia menedżmentu".Cała rozmowa do wysłuchania i do obejrzenia nai na radiowym Facebooku.