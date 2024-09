Wilki Morskie zaprezentowały się kibicom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z licznym udziałem kibiców odbyła się dzisiejsza oficjalna prezentacja koszykarzy Kinga Szczecin.

Wilki Morskie tradycyjnie zaprezentowały swój skład w Centrum Handlowym Galaxy.



- Chodzę na mecze Wilków i sprawia mi radość oglądanie ich meczy. - Są drużyną, są kolegami w szatni i poza szatnią. - Jest to fajna integracja z kibicami, można się z nimi zżyć i później na pewno więcej osób przyjdzie na mecze - mówią kibice.



- Szczególnie ci nowi zawodnicy i kibice - to dla nich tak naprawdę dzisiejsze spotkanie. Ci kibice są naszym dodatkowym zawodnikiem i tak naprawdę to dla nich to robimy - mówi trener Kinga Szczecin Arkadiusz Miłoszewski.



Pierwszy mecz w hali Netto Arena w Szczecinie koszykarze Kinga rozegrają 1 października. Ich rywalem w rozgrywkach Ligi Mistrzów będzie turecki Petkim Spor.