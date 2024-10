Zwiedzić świat koncertowo. "To może być przygoda życia"

Fot. Chór Politechniki Morskiej w Chinach/Archiwum

Nabór na wiele głosów. Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie poszukuje nowych talentów.

To okazja do występów na scenie z największymi gwiazdami muzyki, ale też możliwość zaśpiewania międzynarodowych hitów, takich jak ten Rag'n'Bone Man. To także okazja, by wraz z zespołem zwiedzić cały świat... koncertowo.



- Za nami tydzień w Chinach, Byliśmy na pięknym festiwalu w Pekinie. Dziś nasz ostatni w Grecji. To na pewno przygoda życia - mówili członkowie zespołu przy okazji kolejnych tras koncertowych.



Jeśli komuś marzą się takie przygody, to właśnie rusza rekrutacja. - Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego, wystarczy pasja do muzyki - jeśli macie odrobinę doświadczenia scenicznego, to tym lepiej - mówi prof. Sylwia Fabiańczyk Makuch, dyrygentka i założycielka chóru. - Wszyscy zainteresowani rozwojem swojej muzycznej pasji na przesłuchania. Więcej informacji na naszej stronie internetowej i facebookowej stronie zespołu.



Pierwsze przesłuchania w sali Senatu Politechniki Morskiej - 1 października między 16 a 18 - wystarczy przyjść i zaśpiewać.



Rekrutacja odbywa się we wtorki i czwartki (3, 8, 10 października) do 15 października włącznie.