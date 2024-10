Można głosować w SBO. Jest ponad 100 projektów

Ruszyło głosowanie na propozycje Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród tegorocznych pomysłów są 103 projekty lokalne i 18 w kategorii "Zielone SBO".

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Do dyspozycji są dwa głosy: jeden na projekty lokalne i jeden na projekty z kategorii "Zielonego SBO".Szczegóły znajdziecie na sbo.szczecin.eu . Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to ponad 17 milionów złotych. Głosowanie potrwa do 16 października.