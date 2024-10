Biznesowa konferencja ze wsparciem dla Ligi Superbohaterów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Biznes i pomaganie idą w parze. Lokalni przedsiębiorcy zbierają pieniądze dla szczecińskiej fundacji. To w ramach charytatywno-biznesowej konferencji Master Class.

Impreza to szkolenia, debaty, prelekcje ale też licytacje. Zysk z konferencji zasili konto szczecińskiej Ligi Superbohaterów, która pomaga dzieciom w szpitalach i hospicjach.



- Pojęć na temat sukcesu jest wiele. - Poszedłem tutaj żeby poznać nowych ludzi, nawiązać nowe relacje biznesowe, posłuchać prelegentów, bo bardzo dużo mamy też prelekcji. - Trochę się doszkolić, bo będą fajne szkolenia. - Charytatywny cel, będą zbierane środki na rzecz Ligi Superbohaterów. - To jest w ogóle podstawa, że całe pieniądze z dzisiejszego spotkania przechodzą na organizację Ligi Superbohaterów, która pomaga dzieciakom - mówią uczestnicy.



- Chcemy żeby to było wydarzenie cykliczne. Jeżeli w tym roku będzie sukces, a wygląda na to że będzie, to na pewno będziemy to powtarzać. Chcielibyśmy co roku wybierać inną lokalną fundację i przekazywać jej środki z całej konferencji - mówi Kamil Lesiuk, jeden ze współorganizatorów.



Organizatorem eventu jest Stowarzyszenie Gentlemen’s Business Group.