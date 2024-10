Żegluga wraca na Odrę, ale tylko na wybranych odcinkach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Żegluga wraca na Odrę po fali wezbraniowej w Zachodniopomorskiem.

Ale tylko w dzień i na wskazanych czterech odcinkach: Odry Zachodniej, Regalicy, Parnicy i na Przekopach: Parnickim i Klucz-Ustowo. Pozostałe odcinki pozostają zamknięte do czasu przeprowadzenia weryfikacji - informują szczecińskie Wody Polskie.



Do 15 października wciąż obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na całym zachodniopomorskim odcinku rzeki Odry oraz na Jeziorze Portowym.



Od dnia 07.10.2024 r. od godz. 10:00 otwiera żeglugę w porze dziennej na wskazanych odcinkach drogi wodnej:

• Rzekę Odrę Zachodnią od km 0,0 do km 36,55

• Rzekę Regalicę od km 730,5 do km 739,2

• Rzekę Parnicę

• Przekopy: Parnicki oraz Klucz-Ustowo