Sprawca ataku na taksówkarza zatrzymany

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

7. września w Szczecinie agresywny pasażer taksówki zaatakował kierowcę. Całe zajście nagrała kamera w samochodzie.

Sprawca podczas zatrzymania był pod wpływem alkoholu - mówi Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Łukasz Błogowski.



- Prokurator Rejonowy Szczecin Zachód w Szczecinie nadzoruje śledztwo przeciwko 46 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o popełnienie czynu polegającego na stosowaniu względem mężczyzny narodowości ukraińskiej groźby pozbawienia życia oraz spowodowania obrażeń ciała, stosowania przemocy, która powodowała obrażenia ciała, a także publicznego znieważenia z powodu jego przynależności narodowej - tłumaczy Błogowski.



Mężczyzna nie trafił do aresztu, zastosowano wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do kierowcy, którego pobił. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.