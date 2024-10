"To może być jedna z najbardziej wartościowych imprez w regionie" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przed nami pierwszy ogólnopolski Festiwal Ilustracji i Rysunku. Zorganizowany zostanie przez Ogród Dendrologiczny w Przelewicach oraz Fundację GPS Pro Art.

Nowe wydarzenie w naszym regionie będzie połączone z konkursem prac plastycznych.



- Wpłynęło ich ponad sto z całej Polski - mówi animator kultury Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Magdalena Soska. Dodaje, że symbolem wydarzenia będzie Jodła. - Festiwal Ilustracji Rysunków, w skrócie FIR, a po angielsku jodła i stąd pomysł, że jodła jest symbolem. W sobotę rozpoczniemy uroczystą galę festiwalu od symbolicznego wsadzenia jodły, prawdziwej żywej jodły w naszym ogrodzie.



- Pierwszy i drugi festiwal odbył się na początku lat 50. Organizował go Jan Szancer, jeden z najwybitniejszych polskich rysowników i ilustratorów - mówi Piotr Szulc z firmy Doni Artis i Fundacji GPS Pro Art. - Myślę, że ten festiwal ma szansę stać się w latach przyszłych imprezą jedną z najbardziej wartościowych, jakie uda się zorganizować na Pomorzu Zachodnim, dlatego że one będą ściągały znakomitych artystów.



- W sobotę o 14 będziemy mogli poznać laureatów - mówi Anna Bańkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. - Zapraszamy do spędzenia czasu w pięknych przelewickich ogrodach.



Festiwal Ilustracji i Rysunku rozpocznie się o godzinie 11.