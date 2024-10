Charytatywny festyn dla powodzian

Fot. pixabay.com / LTapsaH (CC0 domena publiczna)

Malowanie buziek, przysmaki świnoujskich gastronomików, koncerty, przedstawienia, a nawet możliwość przebadania przez kadrę szpitala - to wszystko zaplanowano na sobotni wielki charytatywny koncert dla powodzian.

Świnoujścianie zabawę rozpoczną o godzinie 11.



- Do wieczora trwał będzie koncert w Świnoujściu. On jest zorganizowany w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Ostatnie zespoły wystąpią na scenie po godzinie 19, więc liczymy, że na pewno do godziny 20 potrwa ten koncert - zapowiada Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



Wszystkie atrakcje przygotowane zostały przez miejscową młodzież, artystów, instytucje i przedsiębiorców. Uzbierane datki w całości zostaną przekazane na potrzeby osób dotkniętych powodzią.