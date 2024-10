Literacki miszmasz, czyli kiermasz książki w Pleciudze. Można też wspomóc Adasia Orlika [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To okazja, żeby dać drugie życie książkom kurzącym się na półkach. Trwa coroczny, jesienny kiermasz w szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga.

Lekturę na zimę znajdą nie tylko dzieci, ale i dorośli.



- Kupiłem książkę z piłkarzami. Bardzo lubimy targi z książkami. Jeździmy, zwiedzamy. -

Wybrałam książkę dla córki. Akurat pod koniec października ma urodziny. Fantasy, bo ona akurat takie lubi. - To książki, których już nie czytam, ani nie potrzebuję. Pieniądze przeznaczę na lody, albo na coś innego. - Uwielbiam czytać. A tu jest okazja do nabycia książek w dobrej cenie i można też wspomóc różne akcje - mówili w Pleciudze szczecinianie.



Jedną z takich akcji jest zbiórka dla Adasia Orlika. Chłopiec choruje dystrofię mięśniową Duchenne’a. Kupując na tym stoisku, wspieramy zbiórkę na lek dla chłopca.



- Kwota jest bardzo duża, także tutaj każda złotówka jest na wagę złota. Zachęcamy, proszę przychodzić, wybierać. - Mamy książki kulinarne, dosyć popularną taką literaturę, książki dla dzieci, trochę encyklopedii, także: miszmasz - zachęcały wolontariuszki.



Kiermasz w holu Pleciugi trwa do godziny 13.