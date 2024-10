Pucha dla pełnego brzucha. Możesz pomóc

Będą zbierać karmę i koce dla potrzebujących zwierzaków - w południe rusza akcja ''Pucha dla pełnego brzucha''.

Organizator zachęca do przyjścia ze swoimi pupilami. W zamian za pomoc darczyńcy mogą liczyć na pamiątkowe zdjęcie wykonane przez szczecińskich fotografów.



- No i tak wpadłam na pomysł, że można zorganizować akcję. Skoro jestem fotografem, to przecież mogę oferować fajne zdjęcia, a zdjęcia są zawsze w cenie, zawsze na pamiątkę. No i tak wymyśliłam, że można zrobić wydarzenie: ludzie będą przynosić karmę, koce, akcesoria dla zwierzaków w schroniskach, a w zamian za to na miejscu zbiórki będą robione profesjonalne fotki - mówi pomysłodawczyni akcji, Magdalena Cichecka.



Impreza rozpocznie się o godzinie 12 w Ogrodzie Botanicznym w Szczecinie - wejście od ul. Harcerzy lub ul. Wincentego Pola.