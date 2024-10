Bieg dla szczecińskiego hospicjum [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kilkaset osób pobiegło dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Deszczowa pogoda nie przeszkadzała uczestnikom, którzy o godzinie 13 wystartowali sprzed Teatru Letniego.



- Rozgrzewamy się przed startem. A tu drużyna idzie na kijach. Będziemy pomagać. Rozgrzewamy się po to, żeby z ambicją i w tryumfie dobiec do mety. - Cel jest szczytny, tak, że czy pobiegniemy, czy przejdziemy..., najważniejsze jest to, żeby uczestniczyć i wesprzeć hospicjum - mówili uczestnicy imprezy.



- Należę do grupy Bieganie Szczecin. Dzisiejszy bieg jest dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Jest to bieg charytatywny. Mamy nadzieję, że dużo osób zasili puszki i tym samym zasili konto hospicyjne - wierzy Katarzyna Haman z grupy Wybiegani Szczecin, współorganizatorka biegu.



To trzecia edycja imprezy.