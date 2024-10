Rusza wyczekiwana przebudowa drogi Stobno-Mierzyn

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Teraz dobra informacja dla kierowców pokonujących drogi powiatu polickiego. Rusza długo oczekiwana przebudowa odcinka między miejscowościami Stobno i Mierzyn.

To też oznacza, że od wtorku będzie obowiązywał tu ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.



Tym samym już od środy kierowcy powinni spodziewać się pierwszych prac drogowych - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.



- Szczegółowy zakres remontu tego prawie kilometrowego odcinka to m.in. frezowanie nawierzchni, ułożenie dwóch warstw bitumicznych częściowo wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, budowa chodnika na odcinku od ulicy Wędrownej do Kocanki, a także do wysokości posesji numer 2 w Stobnie - mówi Turkiewicz.



Prace przy przebudowie drogi Stobno-Mierzyn potrwają do połowy września. Koszt inwestycji to prawie dwa miliony złotych.