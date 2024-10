Edukacyjny Escapetruck na szczecińskich Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Escapetruck to mobilna forma edukacji, łącząca ideę escaperoomu z przesłaniem społecznym. Ciężarówka stanęła na Jasnych Błoniach.

Tematem głównym na zorganizowanym przez zachodniopomorską policję wydarzeniu to przeciwdziałanie handlowi ludźmi.



- Musieliśmy szukać na przykład rocznika żeby się stąd wydostać. - To było na zasadzie przeszukać pokój i znaleźć odpowiednie np. zdjęcia, na których z tyłu był napisany kod. Trzeba było po prostu znaleźć odpowiedni kod, wpisać go obok drzwi. - Fajna zabawa. Generalnie było super - mówią uczestnicy.



- Uczestnicy rozwiązują zagadki. Każde rozwiązanie wiąże się z mocnym przesłaniem, które promuje przeciwdziałanie handlowi ludźmi i skutkuje tym, że przechodzimy do kolejnego pomieszczenia - mówi aspirant Konrad Rosiński z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



Ciężarówkę można odwiedzać do godziny 17:00.