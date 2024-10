Youtuber "Budda" usłyszał zarzuty. Chodzi o 126 mln zł [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Znany youtuber Kamil L. pseudonim "Budda" i dziewięć innych osób usłyszało zarzuty od zachodniopomorskiej prokuratury.

Śledczy zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych, wyceniane na kwotę około 140 milionów złotych.









Grupa miała zajmować się m.in. wyłudzaniem podatku od towarów i usług oraz organizować nielegalne gry hazardowe - loterie w internecie - mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.- Loterie, z uwagi na warunki ich uczestnictwa, były w istocie grami hazardowymi. Chodziło o to, aby uzyskać wpływy ze sprzedaży losów i omijać przepisy o grach hazardowych - tłumaczy prokurator."Budda" usłyszał także zarzut prania brudnych pieniędzy. To z w związku tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem środków pod pozorem pożyczek. Grozi mu do 10 lat więzienia. Prokuratura zaznacza, że w grę wchodzi kwota 126 milionów złotych.Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia - dodaje Calów-Jaszewska.- Wobec czterech osób, w tym Kamila L., prokurator kieruje dopiero do właściwego sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował środki wolnościowe, to jest zakaz opuszczania kraju, dozór policji oraz poręczenia majątkowe. Najwyższe poręczenie w kwocie miliona złotych - mówi Calów-Jaszewska.