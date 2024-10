W ramach bonu energetycznego do mieszkańców regionu trafi ponad 43 mln zł

Pieniądze w ramach bonu energetycznego trafią do mieszkańców regionu w najbliższych dniach - deklaruje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

W sumie do mieszkańców regionu trafi ponad 43 mln zł.







Chętni mogli składać wnioski do końca września - za wypłaty odpowiadają samorządy. Wszystkie procedury zostały wypełnione - mówiła w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji" rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego - Paulina Heigel.- Teraz tylko oczekujemy na środki z budżetu państwa. Mają one pojawić się u nas 17 października i jak tylko będą, od razu w ciągu 24 godzin będą wypłacane do samorządów - mówi Heigel.Bon energetyczny przysługuje tym gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód nie przekracza 1700 zł na osobę, w przypadku jednoosobowych to 2500 złotych.Dofinansowanie wynosi od 300 zł to 600 zł, gdy energia elektryczna wykorzystywana jest do ogrzewania, to kwota ta wzrasta dwukrotnie.