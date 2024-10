"Mieszkańcy są skazani na niefunkcjonowanie w mieście" - opóźnienia na Kolumba pod lupą radnych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Życie na Kolumba nie jest zbyt komfortowe" - twierdzą radni PiS, ale też mieszkańcy Szczecina, którzy krytykują opóźnienia inwestycji.

Z tych ostatnich to m.in. ruch tramwajów na pętle Pomorzany, który miał być przywrócony 1. listopada. Tak jednak nie będzie, ponieważ wykonawca po raz kolejny napotkał na kolizje, czyli obiekty, których nie było w projekcie.



Remont na Kolumba trwa już trzy lata, pierwotnie miał zakończyć się rok temu. Nie do końca wiemy tak naprawdę co tutaj się dzieje - mówi pan Ryszard, mieszkaniec kamienicy przy Kolumba.



- W tej chwili, kiedy nie ma chodników, nasze dzieci z ulicy Kolumba, czy niepełnosprawni na wózkach muszą się poruszać pośród dosyć szybko przemieszczających się pojazdów. Dodatkowo po zmroku, który zapada w tej chwili wcześniej, niestety część Kolumba jest całkowicie ciemna. Gdziekolwiek się próbujemy dodzwonić do któregokolwiek z urzędu, mamy wrażenie po prostu, że nikt nic nie wie - mówi pan Ryszard.



Będziemy apelować o zwołanie kolejnej komisji gospodarki komunalnej poświęconej Kolumba, bo nie możemy zapominać o mieszkańcach - mówi Marek Duklanowski, radny PiS.



- Nie, że nie ma komfortu, tylko tu jest zwyczajnie niebezpiecznie. Ja tutaj byłem z córką w sobotę wieczorem. Po ciemku zupełnie nic nie było widać. Przejście z wózkiem dziecięcym, przejechanie wózkiem inwalidzkim jest po prostu nie, że trudne. Jest zwyczajnie niemożliwe. Tutaj mieszkańcy są skazani na niefunkcjonowanie w mieście zostali niejako wykluczeni.



Obecny termin zakończenia prac to lipiec przyszłego roku.