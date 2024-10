Przewrócona ciężarówka blokuje drogę S3

Poważne utrudnienia pod Goleniowem. Na drodze ekspresowej S3 przewróciła się ciężarówka z naczepą.

Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Rurka. Na miejscu pracują służby.



Obecnie zablokowany jest prawy pas w kierunku Goleniowa. Korek sięga do Klinisk. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 20.



Jest też kolejne zdarzenie drogowe. Na wysokości zjazdu na Kliniska doszło najprawdopodobniej do potrącenia pieszego. Nie wiadomo w jakim stanie jest poszkodowany. Służby są w drodze. Mogą występować kolejne utrudnienia.