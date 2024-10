Ceny za śmieci w Świnoujściu w górę

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Więcej za wywóz śmieci zapłacić mają mieszkańcy Świnoujścia. W czwartek radni podejmą decyzję, o ile wyższa stawka będzie obowiązywała od przyszłego roku.

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia przyznaje, że nadchodzące zmiany nie będą łatwe.



- Dokonaliśmy pogłębionej analizy i będziemy na najbliższej sesji proponowali radnym do zatwierdzenia praktycznie 2 opcje. Średnia podwyżka powinna wynieść w granicach od 2 do 3 zł - mówi Agatowska.



Na wprowadzenie wariantu o mniejszym obciążeniu portfeli wyspiarzy liczą także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie - mówi Krzysztof Szpytko, prezes spółdzielni Odra w Świnoujściu.



- Mamy świadomość tego, że każda podwyżka, nawet ta najmniejsza, powoduje zaniepokojenie, wręcz niezadowolenie mieszkańców. Prosimy, aby ta podwyżka była jak najmniejsza - mówi Szpytko.



Mieszkańcy reagują podobnie.



- Bardzo wysokie stawki, a emerytury mam bardzo mało. - No już z tym podwyżkami to przesada nie - mówią mieszkańcy.



Według nowych stawek, mieszkańcy Świnoujścia za wywóz śmieci zapłacą o ok. 2 zł więcej od metra sześciennego zużytej wody.