Pożar bloku, mieszkańcy ewakuowani

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu w jednym z bloków mieszkalnych doszło do pożaru.

Poszkodowana jest jedna osoba. Śmigłowiec LPR przetransportował mężczyznę do szpitala specjalistycznego w Szczecinie.



Mieszkańcy zostali chwilowo ewakuowani. W akcji wzięło udział kilka zastępów straży pożarnej, pogotowie policja i pogotowie gazowe.



Do podobnego zdarzenia w tym samym budynku doszło w lutym tego roku. Z mieszkańcami budynku rozmawiała nasza reporterka.



- Ja tutaj mieszkam, ale tylko zauważyłam straż. A tak to nic nie wiem. Nie mogę wejść do bloku, bo ja pod czwórką mieszkam. Kazali mi nie wchodzić. - Powtórka z rozrywki nastąpiła, ale nic nie wiemy, bo my nie jesteśmy z tej klatki. - Pana karetka chyba zabrała. Podobno całe mieszkania spalone, tu na parterze - mówią mieszkańcy bloku.



Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Na miejscu prowadzone są oględziny.