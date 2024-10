Ile brakuje, żeby Teatr Współczesny działał bez problemu?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na jego funkcjonowanie potrzebne jest ponad 800 tysięcy złotych, póki co w budżecie miasta jest tylko pół miliona... Chodzi o Teatr Współczesny w Szczecinie.

Kwota 823 tysięcy pozwoli na dalsze i bezproblemowe działanie instytucji - czyli między innymi na spłatę bieżących zaległości.



Robimy wszystko, by zabezpieczyć w budżecie dodatkowe 300 tysięcy złotych - mówi Marcin Biskupski, wiceprezydent Szczecina.



- Na chwilę obecną to, co mamy zapewnione, jeśli chodzi o ten rok, to mamy kwotę 500 tysięcy złotych. Nie wyobrażam sobie, żeby nie spełnić tych obietnic, które zostały wypowiedziane na początku roku na komisjach, jeszcze w poprzedniej kadencji - dodaje Biskupski.



Pomiędzy teatrem, magistratem i zarządem województwa trwają także dyskusję na temat nowej siedziby dla teatru.