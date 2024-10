Spadochroniarze doczekali się sztandaru [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

XV Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy im. 56 Kompanii Specjalnej w Szczecinie świętuje z okazji nadania sztandaru. Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia i wyróżnienia fundatorom chorągwi.

- W końcu oddział zyskał symbol, na który długo czekano - mówi generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku Jan Kempara. - Sztandar to niesamowicie ważna rzecz, bo to symbol, który jednoczy ludzi, integruje. Dzisiaj celebracja w trochę szerszym gronie.



- Sztandar symbolizuje jedność, siłę i gotowość do walki - mówi Marek Sikorski, prezes XV Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. - Z okazji wręczenia sztandaru 15. oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Szczecinie. Oddział funkcjonuje ponad 25 lat. Główne uroczystości odbyły się w Gorzewie, koło Płocka miesiąc temu. Następna impreza jest tutaj wewnętrzna nasza.



Szczeciński oddział Związku Polskich Spadochroniarzy w tym roku obchodzi swoje 25-lecie istnienia.