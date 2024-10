Nowoczesność zawitała na boisko piłkarskie w Kołbaczu

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Po kilku latach oczekiwań, kibice - występującej w lokalnej okręgówce "Gieksy" - doczekali się elektronicznego zegara i tablicy wyników z prawdziwego zdarzenia.

- Wielofunkcyjna tablica świetlna ma dobre odniesienie w stosunku do klasy, w której gramy. To rzadko spotykana sprawa na klasie okręgowej. Herb gminy i klubu, nazwy drużyn, bieżący czas, wynik - wszystko to czego potrzeba na mecz sportowy - mówi Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo Jakub Cymerman.



Jakub Cymerman dodaje, że inwestycja ta nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego.



- Dostaliśmy na modernizację stadionu piłkarskiego tutaj w Kołbaczu, kwotę 30 tys. zł od marszałka województwa zachodniopomorskiego, drugie 30 tys. zł finansuje gmina Stare Czarnowo. Prócz tej tablicy, będzie też modernizacja oświetlenia na obiekcie - dodaje Cymerman.



W ramach uzyskanej dotacji, na obiekcie piłkarskim GKS-u Kołbacz zmodernizowano także trybuny, murawę boiska oraz ogrodzenie całego obiektu.