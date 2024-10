Wzmożony ruch na cmentarzach to okazja dla złodzieja. Policja apeluje o ostrożność [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Policja apeluje, by uważać na złodziei na cmentarzach, dla których miejsca spotkań tłumów stanowią idealną okazje do kradzieży.

1 listopada w dniu Wszystkich Świętych szczecinianie odwiedzą miejsca pochówku swoich bliskich. Zapytaliśmy ich o to, jak częstym zjawiskiem są kradzieże na Cmentarzu Centralnym.



- Kiedyś tak było. - Blisko bramy, dużo ludzi przechodzi, w głębi cmentarza może być gorzej. - Na to nie ma siły. - Nieraz słyszałam, że ktoś torebkę próbował zabrać. Samemu nie powinno się przychodzić - mówili.



Niezależnie od tego na terenie Cmentarza Centralnego będą odbywać się wzmożone patrole policji.



- Święto Zmarłych to czas wzmożonego ruchu na cmentarzach i w ich okolicach, co - niestety - przyciąga także osoby o nieuczciwych zamiarach. Dlatego apelujemy, aby odwiedzający unikali zabierania na cmentarz dużych sum pieniędzy, biżuterii czy też innych wartościowych przedmiotów, które mogłyby przyciągnąć uwagę potencjalnych złodziei - napomina oficer prasowy Komendy Miejskiej w Szczecinie, asp. Ewelina Gryszpan.



1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych szczecińskie nekropolie będą otwarte w godz. 7-20.